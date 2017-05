Aunque no es habitual que dedique elogios a sus rivales, José Mourinho no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia y reconocer que el Celta de Vigo mereció una mejor suerte en el choque de vuelta de semifinales de la Europa League. «Hemos sufrido porque dejamos el resultado abierto en la ida cuando tuvimos que haber ganado 2 o 3 a cero. Hoy el Celta ha sido mejor que nosotros. Cuando vio que no tenía nada que perder fue con todo, con mucha fuerza mental y física, con el riesgo que su entrenador ha corrido con los cambios. Lo han hecho fantásticamente bien. Estoy contento pero si fuera un jugador o entrenador del Celta me iría triste pero con el pecho grande y la cabeza alta. Han hecho una trayectoria fantástica. Me da mucha pena por el Celta porque sé lo que es perder en semifinales. Nosotros nos vamos con la alegría pero ellos con el orgullo. Enhorabuena para ellos», espetó.

Eso sí, el preparador del Manchester United quiso restar importancia a la ocasión fallada por John Guidetti en el último suspiro del choque que bien pudo haberles dejado sin billete para Estocolmo. «Me recordó al Camp Nou con un gol anulado a Bojan en el Barcelona-Inter. Me ha pasado lo mismo con la ocasión de Guidetti. También me pasó en una semifinal con el Liverpool. Ya he perdido semifinales con Ronaldo, Ramos y Kaká fallando penaltis... Me ha pasado de todo. Hoy ha salido bien», indicó.