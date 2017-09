El Everton de Ronald Koeman ha invertido casi 150 M€ en el pasado mercado de fichajes pero, sin embargo, su rendimiento no está siendo el esperado, ya que las expectativas eran mucho mayores tras el esfuerzo económico por parte del club.

No obstante, según indica The Telegraph, el club aún tiene confianza plena en el holandés y no se plantean destituirle. Estando en el mes de septiembre, Koeman ya piensa en reforzar aún más el equipo durante el mercado invernal.