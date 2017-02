El jugador marroquí ha hablado sobre las ofertas que le llegaron para abandonar el club gallego durante el mercado invernal, propuestas que rechazó sin pensarlo: «Sí me llegó interés, pero cuando mi representante me hablaba de eso yo no quería hablar. Mi objetivo era la Copa África y además no me gusta salir de un club en enero. No significa que quiera salir en junio, pero no es mi objetivo irme a mitad de año».

Además, Fayçal Fajr ha desmentido, en rueda de prensa, los rumores que le situaban en el Elche si este lograba ascender de categoría esta temporada y está centrado en jugar con el Deportivo de La Coruña: «Yo no tengo que volver al Elche. Me queda un año con el Dépor después de este año, así que eso del Elche es falso»