Aunque ha jugado un papel más bien residual desde que aterrizó en el FC Barcelona, el carrilero catalán Aleix Vidal no tiene intención de cambiar de aires durante el presente mercado estival. Es más, el jugador espera verse beneficiado con el cambio de técnico que ha experimentado la entidad culé.

«Nunca he tenido la idea de irme, soy una persona muy orgullosa. No he hablado con Valverde, pero me quedo al cien por cien (...) El ciclo de Luis Enrique ya lo he cerrado. Ya se sabe que Ernesto será entrenador. Empiezo a pensar cómo convencerle. No conozco personalmente a Valverde, pero transmite buena sensación. Es tranquilo, respetuoso... Espero que le vaya muy bien y que ganemos muchos títulos con él», indicó el futbolista durante su conversación con la Cadena SER.

Igualmente, el zaguero se refirió a su siempre delicada relación con el ya extécnico culé Luis Enrique. «Al míster le di las gracias por la confianza. La vida son etapas y superé la lesión. Él me dijo que me lo merecía todo y seguro que le gustó que el haberme tenido que dejar fuera muchas veces. Luis Enrique veía que siempre aportaba cosas. Siempre hubo respeto, pero no sé qué problema hubo conmigo. Pasaban las semanas y no contaba conmigo incluso cuando hubo opciones de jugar por ausencias de Sergi Roberto. Nunca nos faltamos al respeto, nunca. A lo mejor lo que no le gustaba era que siempre estuviera de cachondeo, pero no lo sé», aseveró.