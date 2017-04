«Cuando no haces las cosas bien, penaliza mucho. La sensación no es tan pésima como la otra vez, pero no son nada buenas. Si hacemos las cosas como debemos hacer podremos estar de nuevo en la eliminatoria. Hemos hecho las cosas mal, sobre todo en la primera parte. La Champions te castiga con los errores. Creo que un gol merecíamos haber hecho».

Estas han sido las palabras de Andrés Iniesta para los micrófonos de A3Media tras la derrota (3-0) del FC Barcelona esta noche en casa de la Juventus de Turín. El capitán culé ha dado la cara tras una derrota que deja a su equipo al borde de la eliminación esta noche, con apenas una semana para preparar el partido de vuelta en este caso, y con la sensación de que un segundo milagro se antoja imposible.