Después de que ayer una información lo relacionara nada menos que con la Juventus de Turín, Andrés Iniesta ha hablado para Revista Barça. Y el manchego tiene claro que no desea abandonar el FC Barcelona, donde es el capitán y el equipo con el que podría renovar pronto su contrato.

«Es la ilusión que tengo y la que he tenido desde hace mucho tiempo. Cuando empiezas y todo es nuevo nunca sabes lo que puede pasar, pero a medida que todo avanza y de una manera tan importante siempre tienes la ilusión de retirarte aquí. El futuro dirá que pasa. No soy capaz de decir ahora si quiero ser una cosa u otra, pero sí me gustaría que fuera en el Barça, ojalá! Pero todavía lo veo muy lejano», afirmó el centrocampista.