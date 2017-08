El FC Barcelona ya sabe que Dembélé no será un fichaje barato si quiere incorporarlo a su plantilla. El propio director deportivo del Borussia Dortmund habló del futuro del futbolista y aseguró que no saldría por menos de 100 M€.

En el conjunto alemán prima más ahora mismo la calidad que posea la plantilla que el dinero que quede en las arcas, por lo que vender al francés no está en sus planes. Watzke explicó que «recuerdo a Kevin de Bruyne, fue el traspaso más caro de la Bundesliga, pero al ver los años después, no fue la mejor transferencia, ya que el Wolfsburgo perdió mucha calidad», dando a entender que la salida de Ousmane Dembélé no será sencilla.