En una entrevista concedida a el Club de la Mitjanit, programa que se emite a la vez en Esport 3 y Catalunya Rádio, Denis Suárez habló sobre su futuro, que seguirá vinculado, al menos por una temporada más, al FC Barcelona.

«Estaré en el Barça sí o sí porque así me lo ha comunicado el club. Me han dicho que la próxima temporada es muy importante para mí después del aprendizaje de esta temporada y que con el cambio de entrenador pueden pasar mil cosas», reveló el jugador gallego que llegó al club culé convencido por Luis Enrique, quien luego no terminó de confiar en él. Ahora con la llegada de Ernesto Valverde, peleará por un puesto en el once.