El conjunto azulgrana sigue a vueltas con la búsqueda de un refuerzo para el lateral derecho y la opción que más gusta en el club es la de Darijo Srna. El deseo de Luis Enrique es contar con un futbolista experimentado para que se adapte rápido a la competición y poder así contar con Sergi Roberto como centrocampista.

Pero la operación depende de la cantidad de presupuesto disponible por parte del FC Barcelona, tal y como apunta As. El club catalán no cuenta con mucha liquidez y no se plantean traspasar a ningún jugador para incorporar al lateral croata, por lo que se deberá tomar una decisión en los próximos días ya que si se realiza la operación se hará en los primeros días del mercado invernal.