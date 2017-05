Marco Verratti tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los grandes protagonistas del próximo mercado. El centrocampista italiano valora muy seriamente la posibilidad de abandonar la disciplina del Paris Saint Germain en busca de nuevos retos y encontrarse en disposición de luchar por la Liga de Campeones.

Sin embargo, pese a que hace apenas unas semanas apuntaba en dirección contraria, su agente Donato Di Campli ha rechazado ahora la posibilidad de que el jugador cambie de aires. Así, en TMW Radio, el citado Di Campli señaló que «En el futuro de Marco (Verratti) está el PSG, sin duda. Es el club que lo adora, en una ciudad que lo ama». Además, el citado representante no dudó en rechazar cualquier tipo de conversación con el FC Barcelona, uno de los más interesados en el fichaje del transalpino. «No he hablado con el Barcelona, no ha habido contacto alguno», espetó.