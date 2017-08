Pieza clave del Niza a sus 26 años, Jean Michaël Seri es una interesante opción que baraja el FC Barcelona para mejorar su medular este verano. El marfileño jugó ayer el segundo encuentro de Ligue 1 en la temporada con su escuadra, y tras el mismo habló abiertamente de esos rumores.

«Francamente no tengo la cabeza en estas cosas. Tenemos partidos por delante y tenemos que concentrarnos en ellos. Solamente estoy centrado en los entrenamientos y los partidos. Yo no sé más que vosotros, los medios hablan de todo eso pero me centro solamente en jugar», afirmó el africano en declaraciones a RMC.

Sobre él ha hablado además Xavi Hernández en Le Parisien, y el jugador de Terrasa lo ve como una potencial figura para el cuadro culé: «No lo conocía y he alucinado. No es habitual ver un talento así en el centro del campo. Sabe jugar en largo, en corto, tiene inteligencia táctica, personalidad, disparo de larga distancia, capacidad para organizar el juego... ¡madre mía! Tiene lo que llamamos ADN Barça. Espero que lo fichen porque el año que viene valdrá el doble».