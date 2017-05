Juan C. Navarro

A comienzos del pasado mes de marzo, la directiva del FC Barcelona anunciaba la renovación de uno de los jugadores que más rumores venía generando, el centrocampista Ivan Rakitic. Casi dos meses después, el futbolista ha aprovechado una entrevista para explicar que, en realidad, nunca se planteó abandonar la disciplina del club catalán.

«Siempre he estado muy tranquilo. No es cierto que fuera llamando a mi representante cuando no jugaba. Quiero estar en el Barça, pero sí que es cierto que quiero estar para jugar. Pienso en fútbol durante 24 horas al día y a veces mi mujer incluso se aburre. Yo quiero disfrutar aquí durante muchos años más», reconoció.

Igualmente, durante la conversación con RAC1, el croata se refirió a la posible llegada de nuevos refuerzos durante el mercado estival. «No soy el más indicado para contestar. Estoy contento con lo que hay en la plantilla, pero siempre se puede mejorar. Aunque la plantilla sea tan buena y joven como la que hay», aseveró.