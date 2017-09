Tras desmentir ayer que haya llegado a un acuerdo para renovar con el FC Barcelona como dijo Josep Maria Bartomeu, el futuro de Andrés Iniesta ha añadido más leña al incendio que se vive durante todo el verano en el cuadro culé. Pero ahora su padre ha calmado los ánimos en declaraciones a Deportes Cuatro.

«Sé lo que hablamos día a día con mi hijo y nunca va a decir lo contrario a la verdad. ¿Si apostaría algo por la renovación? No apuesto nunca, no me gusta porque siempre pierdo. Con lo que se cuida puede hacer un buen papel en el Barça dos o tres años más. A nivel profesional Andrés no va a vestir nunca una camiseta que no sea la del Barça para no tener que competir contra ellos», afirmó José Antonio Iniesta.

Por otro lado, esta tarde el diario Sport indica que Josep Maria Bartomeu ha tenido un encuentro en las últimas horas con el capitán culé, para acercar posturas con respecto a su renovación. Y de acuerdo con el citado medio ambas partes han acabado el encuentro con satisfacción, de modo que un acuerdo puede estar cercano.