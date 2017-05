En el FC Barcelona ya dudaban de la continuidad de Luis Enrique el pasado verano y llegaron a plantearse incluso la posibilidad de que el técnico asturiano abandonara la disciplina blaugrana en esa fecha. Pero la realidad no es otra que desde el club no se empezó a gestionar la llegada de un sucesor hasta que no supieron de forma definitiva que Luis Enrique no seguiría, según informa el Mundo Deportivo.

La directiva lo supo a finales de 2016 y no movió ficha hasta enero de este año. Ernesto Valverde siempre estuvo entre los candidatos al banquillo, incluso en etapas anteriores ya se intentó sin éxito su contratación. El Txingurri encaja en el estilo de juego del Barça y además fue jugador del club en su etapa como futbolista. La cúpula culé estableció contactos en enero y todo siguió su curso desde el momento en el que apreciaron que el entorno del extremeño se mostraba receptivo ante la posibilidad de ser el sucesor de Luis Enrique, todo con la discreción que la situación requería. El gijonés anunciaría en rueda de prensa su decisión de forma pública el 1 de marzo, tras el partido precisamente ante el Sporting de Gijón.