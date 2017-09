En la rueda de prensa previa al partido de mañana en Girona, el entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha hablado de varios asuntos. Entre otras cosas ha recibido varias preguntas sobre el gran estado de forma de Lionel Messi: «Cuando un jugador mete cuatro goles, al día siguiente no lo suelo cambiar. De hecho no me ha pasado nunca. Tiene ambición hacia el gol y hacia el juego. Sabemos que esto es largo y él quiere seguir así. Estamos viendo algo único, ver a Messi cada partido».

También se le ha cuestionado por los últimos resultados del Real Madrid en Liga: «Es verdad que está a 7 puntos, pero el Sevilla está a dos y el Atlético a 4. Nosotros hace un mes estábamos en una hecatombe. Siempre hay mucho ruido. Me fijo en lo nuestro. Me cuesta cuando me preguntáis por el Madrid. Vengo de la otra parte del mundo. Aquí hay un muro. O Barça o Madrid. Pero yo estoy pendiente de todos los rivales. ¿Ha perdido? Pues ha perdido. Nosotros también perderemos algún partido».

Por otro lado, además de hablar del nuevo rol de Javier Mascherano, sea referido a Gerard Deulofeu, que no termina de encontrar su mejor versión: «El estilo de juego de Gerard Deulofeu es de intentar desbordar, arriesgar, que sea decisivo en el último tercio. A veces sale la jugada y a veces no, pero tenemos que tener tranquilidad y él también tiene que tener tranquilidad para acabar mejor esas jugadas».