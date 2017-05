Suplente de Marc-André Ter Stegen, Jasper Cillessen ha disputado solamente 9 partidos para el FC Barcelona y el sábado jugará el décimo en la final de la Copa del Rey frente al Deportivo Alavés. El holandés de 28 años ha concedido ahora una entrevista a Sport en la que deja su futuro en el aire.

«Nunca estoy contento si no juego. Cuando llegué sabía que debía adaptarme a muchas cosas nuevas. De momento estoy en ello y la temporada que viene sin duda lucharé por ser el portero número uno del Barcelona. No he pensado en escuchar ofertas; estoy bien aquí. Si juego muy poco, ya veremos en el mercado de invierno, pero de momento no pienso en nada de esto. Además, hablé con Dick Advocaat (seleccionador holandés, ndlr.) y me dijo que si tengo buenos partidos, seguro que podré ser seleccionado», afirmó el arquero.