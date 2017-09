Renovado este mes de septiembre con el FC Barcelona, Carles Aleña ha explicado ahora durante una entrevista al diario Sport los motivos por los que ha decidido ampliar ese contrato. Además ha confesado que su agente Carles Puyol ha influido notablemente en el hecho de que tomara esa decisión.

«Siempre tuve muy claro que quería jugar en el Barça; pude tener alguna duda, pero al final es una decisión importante que tienes que tomar. Es el club de mi vida, siempre quise triunfar aquí y creo que es la mejor decisión que se podía tomar. La cesión ni se planteó; si tenía que marchar, marchaba, pero quería quedarme, el club también, y desde el momento del ascenso sabíamos que la Segunda A sería lo mejor», afirmó el canterano.

Por otro lado ha explicado sus planes de futuro: «Tengo tres temporadas aquí y no me importa nada más, intento no hacer caso. Ni sé cuál es mi cláusula actual, de verdad. Veremos qué pasa, me puedo quedar los tres años en el filial, puedo subir al primer equipo, puedo marchar cedido... puedo tener todas las opciones y por eso no me gusta pensar en el año que viene. Sé que primero hay que hacer las cosas bien en el filial, es lo que te lleva, yo creo, al primer equipo. Los técnicos te ven cada semana y hay que estar al cien por cien. Yo estoy muy feliz por renovar y quedarme en mi club, el Barça, el máximo de años posibles».