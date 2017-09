Ivan Rakitic, centrocampista del FC Barcelona, mantuvo una conversación con la BBC y en ella le preguntaron por la salida de Neymar y de cómo afectó al vestuario. El jugador croata dejó claro que para él no fue una buena decisión, pero que lo respeta.

«Para mí fue duro, no solo porque sea uno de los mejores jugadores, si no porque también es una gran persona. Era un pilar muy importante dentro del vestuario. Desde mi punto de vista fue una mala decisión porque me gustaba tenerle en mi equipo», dijo Rakitic, quien también quiso dejar claro que «le respetamos a él y también al PSG. Si un equipo puede comprarlo y él decide marcharse del Barcelona debemos respetarlo y continuar».