Andrés Iniesta no quiere precipitarse. Aunque en breve entrará en la recta final de su actual contrato (finaliza en junio de 2018), el manchego sólo renovará su compromiso con el FC Barcelona si despeja una serie de dudas que ahora mismo rondan su cabeza.

«No es una cuestión económica. Se han juntado algunos factores, personales, momento de la temporada, que no ha sido nada fácil, un momento actual... y como he dicho alguna vez, me gustaría valorar muchas situaciones para tomar la decisión más honesta y lo mejor para todos. Estoy muy bien y muy tranquilo, como tiene que estar todo el mundo. Tengo que valorar la propuesta del club, mi sensación personal, deportiva, cómo se moverá todo el año que viene, gente nueva... y, a partir de ahí, ver la decisión. También tengo claro que si no juego en el Barça no voy a competir contra él. Lo tengo muy claro», explicó.

Eso sí, durante su conversación con Onda Cero, el centrocampista quiso dejar claro que no descarta la posibilidad de retirarse en la disciplina culé. «Mi ilusión siempre ha sido retirarme aquí, no tengo razones para cambiarla. Damos por hecho que no voy a renovar pero no he dicho nada de eso. Si tengo la suerte de que las lesiones me respetan mínimamente, me veo compitiendo al máximo nivel. Mi cabeza y mi corazón me dicen que tengo que valorar muchos puntos», añadió.