Ernesto Valverde quiso hablar sobre la situación actual del FC Barcelona dentro del mercado de fichajes. Sabe que los rumores no cesarán y espera que lo de Leo Messi al Manchester City no sea cierto.

«Hasta que no se cierre el mercado no van a parar los rumores. Llevamos ya suficientes sustos este verano. No queremos más sustos...», ha asegurado el técnico culé, que espera que su equipo se refuerce sin perder más jugadores importantes.