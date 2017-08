El fichaje de Jean-Michael Seri por el FC Barcelona parecía que sería coser y cantar, pero está dando mucho que hablar. Algunas informaciones apuntaban a que la cláusula de 40 M€ por el jugador expiraba el 15 de julio, por lo que el Niza podría pedir más dinero a los catalanes.

No obstante, el periodista Ed Aarons asegura que dicha cláusula continúa vigente y que en ningún caso el FC Barcelona tendría que pagar más de 40 M€ si quiere hacerse con el centrocampista marfileño.

Jean Seri's representatives insist the €40m release agreement with Nice has not expired despite reports today

— Ed Aarons (@ed_aarons) 21 de agosto de 2017