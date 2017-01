Tras las palabras del directivo Óscar Grau hace unos días, hoy ha sido Pere Gratacós, director de relaciones institucionales del FC Barcelona, el que tras el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey ha hablado de Lionel Messi. Y ojo porque sus palabras pueden traer de nuevo polémica.

«Está difícil. Si miramos las estadísticas con la Real está complicado. ¿Bestia Negra? Yo creo que no. No fue sólo Leo. Messi es de los más importantes del equipo, pero pasó todo el equipo. Sin Iniesta, Neymar y Piqué y compañía Leo no sería tan buen jugador. Pero evidentemente es el mejor», afirmó el dirigente.