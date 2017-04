Josep Vives, portavoz de la directiva del FC Barcelona dejó entrever, en su comparecencia correspondiente a la junta en la que principalmente se trataba el reparto de entradas para la final de Copa del Rey, que Gerard Deulofeu volverá a formar parte de la plantilla del Barça la próxima temporada. Fue preguntado por la reincorporación del canterano y respondió: «Me he de remitir necesariamente a lo que dijo el secretario técnico. al 100%... y nos quedamos aquí». El secretario técnico no es otro que Robert Fernández, quién ya dejó claro que la vuelta del catalán era algo inminente.

También hizo referencia Vives a las dos posibilidades más sonadas para el banquillo culé tras la marcha de Luis Enrique, Ernesto Valverde y Juan Carlos Unzué, en la misma línea: «Ahora no estamos en esta dinámica, Trabajamos en presente y en futuro, porque es nuestra obligación, pero hoy no es ese el debate. No se ha tratado en junta directiva este tema», explicó.