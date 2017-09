Escasos días después de que terminase el mercado de fichajes se ha desvelado la verdadera historia de por qué el FC Barcelona no fichó finalmente a Jean-Michael Seri, jugador del Niza. Jean Pierre, presidente del club francés, explicó los motivos.

«Julien Fournier, director general del club, me llamó temprano el miércoles (23 de agosto), a eso de las 9 de la mañana y me dijo: Jean-Pierre, no entiendo nada, he recibido una llamada del Barcelona y me dicen que paran el tema de Seri. Por la tarde, Bartomeu me llamó, un poco avergonzado, y me dijo: es la primera vez que nos pasa. Nuestros técnicos decidieron no fichar a Seri, pero no es un problema de dinero». El acuerdo por 40 M€ estaba hecho, pero se rompió de un momento a otro.