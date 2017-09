Juan C. Navarro

Tras los evidentes fracasos cosechados a lo largo del mercado estival (Marco Verratti, Philippe Coutinho, Ángel di María...), el nerviosismo se ha apoderado de un Robert Fernández que ve amenazada su continuidad como secretario técnico del FC Barcelona.

Tal vez por eso, en su última comparecencia ante los medios, el dirigente no ha dudado en repartir culpas y cargar contra algunos de sus compañeros y los medios de comunicación. «Hemos pasado un verano difícil y las personas que tenían que explicar las cosas no han estado acertadas. Yo entre otros, pero también en los medios de comunicación se han dicho cosas que no son verdad», espetó.