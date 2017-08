Anoche el Niza de Jean-Michael Seri disputó su último partido en la previa para clasificarse para la fase de grupos de la Champions League. El conjunto francés cayó derrotado ante el Nápoles y no participará en la próxima edición de la competición continental.

El jugador tuvo unas palabras sobre su futuro al terminar el encuentro. «No, no ha sido mi último partido con el Niza. El sábado estaré en Amiens. Quería concentrarme en la Champions, ahora veremos si me quedo o me voy». El centrocampista que pretende el FC Barcelona ha dejado su futuro en el aire y solo ha confirmado que en la próxima jornada de la Ligue 1, seguirá en Francia.