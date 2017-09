En los últimos días habían surgido informaciones que declaraban que el FC Barcelona se planteaba lanzarse durante el mercado invernal a por Jean-Michael Seri, el mismo fichaje que la directiva culé descartó cuando estaba más que cerrado.

No obstante, el presidente del Niza asegura que Seri no se marchará del club francés. En unas declaraciones a France Bleu Azur, ha afirmado que «no se va a marchar en enero, he hablado mucho con él y no hay debate posible. Tiene un contrato de larga duración». Lo que en agosto estaba más que acordado, en enero podría convertirse en un culebrón.