«Estoy ilusionado con la llegada de Dembélé, es viento fresco. No le he visto jugar mucho, pero he oído decir que es extremadamente rápido y que es ambidiestro, eso nos irá bien. Que Neymar no es reemplazable 1:1 para ningún equipo del mundo, eso no hay que discutirlo. Tenemos que intentar lidiar con su pérdida de otra forma, desde el colectivo. Y seguramente ahora jugaremos de forma algo diferente».

Estas declaraciones que recoge el portal Sportbuzzer corresponden a Marc-André Ter Stegen, portero del FC Barcelona que ha valorado la salida de Neymar y el fichaje de Ousmane Dembélé, de manera que el arquero alemán cree que el brasileño es insustituible.