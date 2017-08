Thomas Vermaelen ha demostrado en pretemporada estar en condiciones de pelear por un puesto en la plantilla del FC Barcelona como defensa. El zaguero belga ha convencido a Ernesto Valverde, pero también ha atraído las miradas de otros clubes europeos.

El último en mostrar su interés ha sido el Everton de Ronald Koeman, según The Sun. Ambos se conocen del pasado y el técnico le quiere para reforzar su defensa tras la lesión de Rodrigo Funes Mori. No obstante, no es el único equipo interesado. Anderlecht, West Bromwich Albion y Crystal Palace también van tras los pasos del internacional belga.