Federico Bernardeschi ha concedido una entrevista a la Gazzetta dello Sport que no ha sido autorizada por su club, la Fiorentina. En ella ha afirmado que creció mucho con la Fiorentina en la pasada temporada, pero que ahora quiere confirmar la mejoría «y si es posible mejorar. Estoy listo para empezar de nuevo».

Al ser cuestionado por la posibilidad de recalar en la Juventus de Turín, ha dicho que por ahora «me voy de retiro con la Fiorentina. ¿Juve? No sé. Estoy sereno. Y yo no tengo prisa (...). Pero, ¿a quién no le gustaría jugar en la Juventus?»