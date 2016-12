«Hoy es un día especial para mí. Mediante esta carta y un posterior video, anuncio orgullosamente el final de mi carrera deportiva. Más que ponerme triste, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer, hay tantas personas que debería agradecer que no me alcanzaría el día para nombrarlos. Estoy realmente feliz y orgulloso de haber logrado ese sueño de niño que me mantuvo en vilo durante toda mi infancia. Ni con el mejor de los sueños hubiese imaginado vivir tantas cosas emocionantes y especiales en mi vida, agradezco a Dios la oportunidad que me dio de poder lograrlo y, en su mayoría, disfrutarlo».

De esta forma ha querido poner punto y final a su larga carrera el argentino Fernando Cavenaghi. El que fuera delantero Spartak de Moscú, Girondins de Burdeos, Real Mallorca, Internacional, Villarreal, Pachuca y APOEL ha elegido River Plate, conjunto en el que arrancó su carrera y vivió otras dos etapas, para realizar este anuncio a los 33 años de edad.