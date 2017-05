Autor de 15 goles en 35 partidos, Fernando Llorente ha sido fundamental para que el Swansea mantuviera la categoría en la Premier League. El delantero de 32 años ha sido relacionado con el Chelsea recientemente y esta tarde en Radio Marca ha hablado de su futuro y de los blues.

«En verano pueden pasar muchas cosas. El Chelsea lo intentó en invierno pero no me dejaron. Conte me conocía de la Juve», afirmó el riojano. Ha hablado además de Álvaro Morata, de la final de Cardiff y ve a Ernesto Valverde realizando un buen papel en el FC Barcelona.