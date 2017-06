Gabigol era uno de los objetivos que la UD Las Palmas ha barajado para reforzar su ataque, toda vez que el delantero apenas ha tenido oportunidades en el Inter de Milán. El brasileño de 20 años solamente jugó 10 partidos y ahora acaba de desmarcarse del club canario en declaraciones que recoge Globoesporte.

«De momento me quedo, soy feliz aquí, aunque es verdad que si no juego me aburro. Quiero jugar, sin jugar me aburro, así que espero que tomar una decisión en breve. Pero por ahora puedo decir que me quedo en el Inter. El primer año ha sido muy difícil pero espero demostrar mis cualidades. Soy jugador del Inter y estoy feliz aquí. He aprendido y madurado, soy un hombre nuevo», afirmó el atacante.