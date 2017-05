En una entrevista llevada a cabo por The Sun, el prometedor delantero brasileño de 20 años, Gabriel Jesús, ha revelado que Neymar, compañero de selección y amigo, intentó convencerle de fichar por el FC Barcelona, antes de decantarse por su catual club, el Manchester City:«Fue un momento difícil cuando tuve que escoger equipo. Neymar sabe lo que es ser joven y que varios clubes europeos te quieran. Me habló de cómo era el Barcelona, de la ciudad. Y me dijo que el clima es parecido al de Brasil. Me hizo dudar porque el Barça también es un gran club, pero me di cuenta de que podría ir a otro grande con más posibilidades de jugar».

Aparte de un mayor número de oportunidades, lo que le hizo decantarse por el Manchester City, fue una llamada del propio Pep Guardiola. Sólo una bastó: «El City estaba muy interesado en mí, después de que hablara con Guardiola por teléfono», explicó el joven punta. Llegó al Etihad Stadium con buen pie, pero una fractura en el metatarso hizo que tuviera que parar, y aún así ha logrado hacer 6 goles y 5 asistencias en un total de 11 participaciones.