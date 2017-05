Fue uno de los símbolos del AC Milan hace una década, en la última etapa exitosa de esta escuadra italiana. Y ahora Gennaro Gattuso, que ya lleva tiempo con una nueva carrera como entrenador, acaba de regresar al club de sus amores.

Lo hace como entrenador del filial, de manera que acaba de firmar un contrato de dos temporadas con el conjunto de San Siro, enrolándose por tanto en el segundo equipo de este club.

#ACMilan wishes to announce the appointment of Gennaro Gattuso as Milan Primavera’s coach for the next two seasons: #welcomebackRino! pic.twitter.com/T9kUhRKKZS

— AC Milan (@acmilan) 26 de mayo de 2017