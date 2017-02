Autor de 11 goles en 21 encuentros esta temporada con el Génova, está siendo Giovanni Simeone una de las grandes sensaciones del Calcio. El joven argentino, al que pretenden equipos de primer nivel, ha hablado ahora sobre su situación en declaraciones que recoge Mundo Deportivo.

«Así es el fútbol. Si andás bien crece tu valor. Si ahora valgo 30 millones, quiero valer más en el futuro. Nunca pensé que iba a estar en un momento así. Ahora estoy feliz. Tengo que aprovecharlo y no conformarme sólo con esto. No pienso en irme a otro lado porque sólo estoy enfocado en el Genoa. Me da felicidad saber que ahora soy 100 por ciento jugador del club», afirmó el delantero.