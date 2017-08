Gerard Piqué ha comparecido en rueda de prensa y como es habitual siempre genera expectación su presencia. En este caso el central del FC Barcelona ha sido cuestionado principalmente por la salida de Neymar y su famoso tuit afirmando que el atacante se quedaba.

«No me siento engañado por Neymar. El día que digo ’Se queda’ yo tenía claro al cien por cien que se iba. Se enfadó conmigo, pero lo solucionamos. Lo hice para utilizar mis redes sociales para ayudar a este club a retener un jugador con un talento único. Era difícil, pero intenté ayudar a mi club. Seguro que tiene sus razones, no sé si económicas o deportivas, No lo podemos juzgar. Nos ha dado mucho durante cuatro años, Y aunque no sé cuánto costó, seguro que fue menos de 222. No me ha decepcionado y no se ha ido declarándose en rebeldía, lo hizo jugando hasta el final los 90 minutos. Como dijo Dani Alves, cuando vino a la boda de Messi ya sabía que se iba, intentamos convencerlo sin lograrlo», afirmó el zaguero.

También ha opinado sobre cómo debe reforzarse su equipo: «Los clubes saben que el Barça tienen 222 millones e intentan subir los precios. Otra opción sería mirar en casa para reforzar, claro, pero yo no soy el responsable».

Por otro lado ha dado su visión del mercado de fichajes actual: «Pagar 200 millones por Neymar es más o menos la proporción de cuando el Madrid pagó por Figo. En los próximos años veremos fichajes de 300 ó 400 millones, pero con más presupuesto en los clubes».