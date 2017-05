El fichaje de Theo Hernández por el Real Madrid ya está cerrado, aunque desde el Atlético de Madrid han evitado pronunciarse al respecto. Hoy Germán Burgos, segundo entrenador del cuadro rojiblanco, se ha referido al lateral cedido en el Deportivo Alavés en unas declaraciones que recoge As.

«Creo que él vio cosas que nosotros no vemos, como que no tuviera posibilidades. Los jugadores cambian de rumbo cuando ven que no tienen posibilidades. En este caso es muy joven, si vamos a la trayectoria de su hermano, su hermano es mejor ahora que cuando tenía la edad de Theo», afirmó el técnico, dando en cierto modo por perdido al lateral.

Por otro lado, no terminó de definir sus planes con Fernando Torres e insistió en que la resolución del TAS será fundamental para el devenir del mercado estival: «Lo principal es la sanción, es importante para todo, porque hay jugadores que se quedan, otros que se van, como todos los clubes. Hay gente que va a tener que volver que estaba adaptada, jugadores interesantes del Atlético por todos lados que estarán obligados a volver. Cambiaría el foco de la preparación de todo».