Giuseppe Marotta, director general de la Juventus, habló para Radio Uno, en donde analizó la presente campaña en la que la Juve ya ha conseguido dos títulos, el de Liga y el de Copa, y está a la espera de la final de Champions League en Cardiff para intentar ganar un histórico triplete. Uno de los grandes culpables de la buena marcha de la Vecchia Signora no es otro que su técnico, Massimiliano Allegri, de cuyo futuro también se pronunció el mandatario del equipo bianconero.

«Cuando llegó lo hizo cuando había un escepticismo general, a continuación, se ganó la confianza de todos. La relación entre la empresa y el técnico es grande y tiene todo lo que se necesita para continuar. Es evidente que todavía no hemos hablado, porque ahora los pensamientos están puestos en la Liga de Campeones. Entonces nos encontraremos, pero repito:. existen todas las razones para continuar. Si no consigue la Champions no podemos considerar que la temporada no ha sido de triunfos», declaró Marotta en representación del club turinés, en dónde están muy satisfechos con la labor de su actual entrenador, y el cual parece que se quedará pase lo que pase en Cardiff ante el Real Madrid.