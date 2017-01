El delantero llegó al club nazarí como petición expresa de Paco Jémez y tras la salida de este y la llegada de Lucas Alcaraz no ha logrado jugar con regularidad: «Está claro que el cambio que hubo en el banquillo me dejó en un lugar complicado, tuve que reciclar mi juego para adaptarme al gusto del nuevo técnico», ha declarado para Marca.

Eso sí, Alberto Bueno no cesa en su empeño de jugar en el Granada y a pesar de haber jugado solo 2 encuentros como titular con Lucas Alcaraz al mando cree que si este le da una oportunidad no se arrepentirá: «Estoy bien en Granada pero necesito tener más continuidad para demostrar mis cualidades. He demostrado suficientemente lo que soy capaz de hacer y cuando tenga la oportunidad intentaré aprovecharla».