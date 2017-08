Eric Olhats, exconsejero de Antoine Griezmann, ha concedido una entrevista para France Football en la que analizó la situación de la estrella francesa del Atlético de Madrid. Asegura que ha tenido un gran gesto de lealtad con la entidad colchonera al quedarse.

«Griezmann no se ha sentido capaz de dejar el Atlético. Ha sido una muestra de integridad por su vinculación con el club, impedido de fichar. Sin esa sanción, sin duda se habría ido». Olhats también quiso recalcar que «no me disgusta que siga una temporada más en el Atlético».