Finalizada su cesión en el Granada, Guillermo Ochoa regresa a Málaga con el convencimiento de que tendrá que volver a hacer las maletas. Los blanquiazules cuentan con Idriss Carlos Kameni y están cerca de cerrar el fichaje de Roberto, dos arqueros que le cerrarían el paso hacia los onces iniciales.

«Aunque maneja ofertas de varios países, el azteca confía en poder seguir mostrando su valía en la Liga española. Vamos a ver qué pasa en estos momentos, es poner sobre la mesa las opciones que llegue a tener, España me gusta y me encantaría seguir en LaLiga y seguir en España. No sé lo que pasará. Depende de la liga, del equipo, es valorar, tener tranquilidad, calma y tomar la mejor decisión junto a mi familia y ya veremos. Lo que tengo que hacer es enfocarme y hablar en la cancha que es donde me corresponde y lo demás se acomodará y ya veremos si es en España o no», confirmó en declaraciones que recoge Marca.