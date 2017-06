«No me tengo que ir a toda costa. Quiero ver si esta vez se van a fichar a campeones. En este caso, yo estaría feliz de quedarme. Cada año dicen que van a hacer un gran equipo, y vemos los resultados. Las promesas no son suficientes. Si Antero Henrique cumple sus promesas, yo estaría feliz de quedarme. Nadie me obliga a salir».

Así habría hablado en las últimas horas Marco Verratti sobre su futuro, en palabras que ha recogido La Gazzetta dello Sport. Sin embargo, en su cuenta de Instagram el jugador del PSG habría desmentido dichas palabras con una imagen del citado artículo.