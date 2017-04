El mítico entrenador inglés, Harry Redknapp, vuelve a un banquillo en Inglaterra. El equipo que dirigirá es el histórico Birmingham City, que actualmente disputa la Championship, la segunda división inglesa, justo por debajo de la Premier League.

La noticia llega después de que Gianfranco Zola renunciara a seguir siendo entrenador de los blues con el equipo sólo tres puntos por encima de la zona de descenso. El acuerdo inicial hará que Redknapp se haga cargo de los partidos restantes de esta temporada, mientras que más adelante se valorará la posibilidad de su continuidad en caso de que el club se salve del descenso. El técnico de 70 años no se sienta en un banquillo desde que fuera seleccionador de Jordania por dos partidos en marzo de 2016. Trabajaba como consejero del Derby County.

OFFICIAL: The Club is delighted to announce the appointment of Harry Redknapp as our new manager. #BCFC pic.twitter.com/kB1oirZz4s

— Birmingham City FC (@BCFC) 18 de abril de 2017