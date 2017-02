El pasado verano Henrikh Mkhitaryan fichaba por el Manchester United, dejando nada menos que 42 M€ en las arcas del Borussia de Dortmund. El armenio de 28 años ha anotado 6 goles en 21 encuentros con los diablos rojos esta temporada, y ahora acaba de explicar su elección por el combinado de Old Trafford.

Tras haber sido acusado de irse a la Premier League por dinero, ha sido contundente en declaraciones a Bild: «No lo puedo entender, están equivocados. Si se tratara sólo de dinero me habría ido del Shakhtar Donetsk al Anzhi y no al Borussia Dortmund. Pero yo no quería eso. Yo quería seguir progresando».