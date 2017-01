El guardameta cedido por el Athletic de Bilbao en el equipo del sur de Madrid no podrá disputar este fin de semana el encuentro frente al equipo del que es prioridad pero, tal y como ha declarado a As, está entusiasmado con su cesión al Leganés: «Para mí ha sido una liberación total. En Bilbao me caían palos por todos lados. De cara a mucha gente nunca he hecho las cosas bien. Por eso necesitaba un cambio. Una liberación. Poder demostrar que, compitiendo entre semana, y no cada tres semanas, que valgo para esto».

Además, Iago Hererrín habló de la posibilidad de que su actual técnico, Asier Garitano, acabe entrenando al Athletic de Bilbao: «Creo que Asier está preparado. No tiene que demostrar nada. El poco tiempo que llevo con él me ha gustado muchísimo la transparencia y la personalidad que tiene. Tiene las ideas claras. Le gusta mucho la cercanía con el jugador. Es importante, sobre todo si lo miras desde el prisma de cómo se trabaja en Bilbao. Somos todos una familia. Somos todos de allí. En ese caso Asier se sentiría cómodo. También conoce Lezama y se sentiría cómodo. No tendría problema en encajar y sacar mucho partido al equipo».