Ignacio Camacho, mediocentro de 26 años del Málaga (30 partidos, goles) es uno de los pilares del equipo andaluz y un jugador pretendido por el Valencia para verano. Ahora el mediocentro ha hablado en declaraciones para Súper Deporte acerca de este interés.

«Tengo muchos años de contrato aquí y estoy contento. Lo que tenga que venir ya hablaremos y nos sentaremos, si pasa algo. No creo que haya darle bombo a algo que no ha pasado. Es verdad que hubo una oferta del Valencia en invierno, pero a día de hoy no hay nada. Soy sincero, te engañaría si te dijese que hay algo hablado», afirmó el jugador.

Por otro lado, siguiendo con la actualidad de la escuadra de Mestalla, tenemos que en el Nápoles, según afirma La Gazzetta dello Sport, creen que Raúl Albiol, pese a haber renovado su contrato hasta 2020, podría querer de nuevo un cambio de aires en verano para regresar a la capital del Turia.