Iker Casillas acaba contrato con el Oporto al finalizar este mes. El meta de 36 años ha rendido a un gran nivel este año bajo los palos de ’los dragones’ y ha despertado el interés de grandes clubes como el Liverpool, el PSG o el Nápoles.

Sin embargo, Casillas, también ha sido uno de los elegidos por el propio Oporto para ser uno de los cuatro futbolistas que participan en el anuncio de la nueva camiseta del conjunto portugués. Ello parece indicar que desde la entidad lusa cuentan con él, pero la realidad no es otra que el Oporto, no se encuentra en un buen momento económico y para que esto se produzca, el cancerbero de Móstoles tendría que rebajarse el sueldo de forma notable. Según recoge el diario As la cifra a reducir es de 1,5 M€.