Uno de los nombres propios de los compases finales del mercado estival de fichajes será sin duda Carlos Bacca. El delantero de 30 años quiere abandonar el AC Milan en busca de minutos en otra escuadra, y ha acumulado pretendientes de primer nivel como el Sevilla y el Mónaco.

Por eso Fichajes.com, en contacto con su representante Sergio Barila, ha conocido de primera mano más detalles sobre el futuro del delantero: «Como ya he dicho, para mí no es un problema reconocer que el Mónaco es uno de sus pretendientes. Pero él todavía no ha tomado una decisión».