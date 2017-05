Autor de 12 goles en 34 encuentros con el Bayer Leverkusen esta temporada, Chicharito Hernández es el referente ofensivo de la escuadra alemana. Pero su futuro está en el aire, ha sido situado el mexicano lejos de este club y por eso ahora Fichajes.com acaba de hablar con su padre y representante, Eduardo Hernández.

«En este momento no sabemos mucho todavía porque no ha cambiado nada desde el mes de enero. ¿Si Javier puede salir si no juega la Champions? No depende específicamente de eso, aunque hay clubes que se han manifestado. Chicharito está abierto a todo, todos los clubes son interesantes. ¿Olympique de Marsella? Si están interesados por qué no», afirmó el agente.